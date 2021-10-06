Цифровые технологии открывают новые возможности, обходиться без инноваций уже почти невозможно, в том числе и на госслужбе. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с победителями финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC).

«Россия в третий раз принимает финал международного студенческого чемпионата по спортивному программированию, и это очень важное достижение, учитывая, что в текущем году по инициативе президента у нас проходит Год науки и технологий», — напомнил глава Кабмина.

Одна из его целей, продолжил премьер, — заинтересовать молодежь теми возможностями, которые открываются благодаря цифровым технологиям. «Обходиться без них уже практически невозможно, в том числе и на государственной службе», — констатировал он.