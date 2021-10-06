Банк «Национальный Стандарт» изменил условия привлечения денежных средств во вклады, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, банк увеличил процентные ставки по вкладам «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей, и «Здоровый стандарт Онлайн», (открывается на срок 370 дней от 15 тыс. рублей) на 0,1 процентного пункта. Процентная ставка составила 6,8% и 6,7% соответственно.

Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 до 550 дней от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 4,90% до 6,20% годовых — в зависимости от срока размещения.

Доходность по вкладу «Сберегательный стандарт» (открывается на сроки от 31 до 550 дней, с ежемесячной выплатой) составляет от 4,55% до 6,20% годовых в следующих диапазонах:

от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — на срок от 31 до 90 дней — 4,55%, на срок от 91 до 180 дней — 4,95%, от 180 до 270 дней — 5,25%, от 271 до 366 дней — 5,4%, от 367 до 550 дней — 5,65%;

от 100 000,01 до 500 000 рублей — на срок от 31 до 90 дней — 4,65%, на срок от 91 до 180 дней — 5,05%, от 180 до 270 дней — 5,35%, от 271 до 366 дней — 5,5%, от 367 до 550 дней — 5,75%;

от 500 000,01 до 999 999,99 рубля — на срок от 31 до 90 дней — 4,7%, на срок от 91 до 180 дней — 5,15%, от 180 до 270 дней — 5,45%, от 271 до 366 дней — 5,75%, от 367 до 550 дней — 6%;

от 1 млн рублей и выше — на срок от 31 до 90 дней — 4,9%, на срок от 91 до 180 дней — 5,35%, от 180 до 270 дней — 5,65%, от 271 до 366 дней — 5,95%, от 367 до 550 дней — 6,2%.

По вкладу «Универсальный стандарт» при открытии в офисах банк расширил пороговые значения (неснижаемый остаток). Так, вклад открывается на срок 190 и 370 дней с неснижаемым остатком от 5 тыс. рублей, от 30 тыс., от 100 тыс. и от 1,5 млн с ежемесячной капитализацией процентов. На сроки 190 и 370 дней при сумме от 5 тыс. рублей ставки составят 4,55% и 4,7% соответственно, от 30 тыс. — 5,05% и 5,2%, от 100 тыс. — 5,15% и 5,25%, от 1,5 млн — 5,25% и 5,4% годовых.

В релизе сказано, что банк расширил линейку вкладов, которые можно открыть без посещения офиса. При использовании системы «Интернет-банк», а также наличии текущего банковского счета для клиентов доступны новые онлайн-вклады банка — «Универсальный стандарт Онлайн» и «Сберегательный стандарт Онлайн», ставка по которым на 0,1 процентного пункта выше, чем в случае оформления вкладов на аналогичных условиях в офисах банка.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Платиновый стандарт» открывается на срок от 190 и 370 дней от 3 млн и от 10 млн рублей с ежемесячной капитализацией процентов. Так, ставки по вкладу с суммой от 3 млн рублей составят 5,25% и 5,4% на срок 190 и 370 дней соответственно. Ставки по депозиту на сумму от 10 млн рублей на срок 190 и 370 дней будут равны 5,4% и 5,55% годовых соответственно.



Вклад «Онлайн стандарт» открывается только в личном кабинете «Интернет-банк» на срок 30, 90 и 180 дней от 10 тыс. рублей, с выплатой процентов в конце срока — с процентными ставками 5,05%, 5,35% и 5,55% годовых соответственно.



Возможность внесения дополнительных взносов предусмотрена для всех депозитов, кроме вкладов «Онлайн стандарт», «Здоровый стандарт» и «Здоровый стандарт Онлайн».

По вкладам с условиями пополнения имеется ограничение на внесение денежных средств — прием дополнительных взносов прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.

По вкладам «Универсальный стандарт», «Универсальный стандарт Онлайн» и «Платиновый стандарт» возможны расходные операции при условии сохранения неснижаемого остатка.

При досрочном изъятии вкладов доход за неполный срок исчисляется исходя из процентной ставки 0,01% годовых по всем договорам вкладов, кроме вклада «Платиновый стандарт», по которому предусмотрена специальная ставка расторжения.

По ранее начисленным процентам банк производит перерасчет и удерживает излишне выплаченные проценты из суммы вклада.

Также сообщается, что банк решил прекратить прием денежных средств во вклады «Летний стандарт» и «Летний стандарт Онлайн» с 1 октября 2021 года.

Действующие ставки утверждены с 1 по 17 октября 2021 года (включительно).