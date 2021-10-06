Минстрой России по итогам октября обсудит с Банком России механизмы, с помощью которых можно увеличить темпы продаж жилья , сообщил в среду журналистам замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

«Мы в Минстрое должны отвечать за итоги проектного финансирования. Его эффективность, то есть ставка, зависит от скорости продаж. С учетом увеличения ключевой ставки до 6,75% и некоторого снижения темпов продаж, которое мы пока фиксируем в моменте, — но должны посмотреть на статистику в следующие 2-3 недели, — мы вернемся к тому, как нам стимулировать увеличение темпов продаж. А то, каким механизмом это будет сделано, мы будем обсуждать с Центробанком», — сказал Стасишин.

Замминистра добавил, что такая работа будет проведена по итогам октября.