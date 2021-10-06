Депутаты Госдумы могут пересмотреть действующий сейчас 14-дневный «период охлаждения», в течение которого граждане могут отказаться от приобретенных финансовых продуктов, в сторону увеличения. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы недавно приняли закон, в соответствии с которым устанавливается «период охлаждения», в том числе для страховых продуктов, раньше было только для банков. Сам порядок определения «периода охлаждения», скорее всего, будет меняться. Сейчас действует норма — две недели, 14 дней после приобретения соответствующей финансовой услуги. Люди, как правило, доходят до того, что им надо «охладиться» и вернуть соответствующий продукт, в том числе навязанный, только когда приходит время платить комиссионные либо за соответствующую навязанную услугу, а это может быть после 14 дней, и в результате человек не может воспользоваться соответствующей нормой», — сказал депутат в ходе Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

По его словам, человек задумывается о том, зачем он приобрел данную услугу, к тому времени, когда приходится за нее платить.