Депутаты Госдумы могут пересмотреть действующий сейчас 14-дневный «период охлаждения», в течение которого граждане могут отказаться от приобретенных финансовых продуктов, в сторону увеличения. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы недавно приняли закон, в соответствии с которым устанавливается «период охлаждения», в том числе для страховых продуктов, раньше было только для банков. Сам порядок определения «периода охлаждения», скорее всего, будет меняться. Сейчас действует норма — две недели, 14 дней после приобретения соответствующей финансовой услуги. Люди, как правило, доходят до того, что им надо «охладиться» и вернуть соответствующий продукт, в том числе навязанный, только когда приходит время платить комиссионные либо за соответствующую навязанную услугу, а это может быть после 14 дней, и в результате человек не может воспользоваться соответствующей нормой», — сказал депутат в ходе Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.
По его словам, человек задумывается о том, зачем он приобрел данную услугу, к тому времени, когда приходится за нее платить.«Здесь мы, скорее всего, посмотрим в комитете на период охлаждения для того, чтобы дать возможность людям разобраться с этой услугой и максимально исключить мисселинг, который, к сожалению, в разной форме у нас процветает», — добавил Аксаков.
«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен до 14 календарных дней. Соответствующее указание Центробанка № 4500-У (изменения в указание № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования») зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу с 1 января 2018 года, сообщается на сайте финансового регулятора.