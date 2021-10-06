Решением совета директоров Роман Горюнов 6 октября 2021 года избран генеральным директором «СПБ Биржи», сообщила пресс-служба торговой площадки.

Роман Горюнов в 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «информационные системы в экономике». Будучи студентом, в 1994 году начал работать на бирже «Санкт-Петербург», возглавив управление организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами. В компании «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (сейчас – «СПБ Биржа») занимался созданием торговой системы и развитием срочного рынка. Работал на руководящих позициях на фондовой бирже РТС, с июля 2007 года – в должности председателя правления. 9 июля 2012 года Горюнов был избран президентом Ассоциации «НП РТС» и по настоящее время сохраняет эту должность.