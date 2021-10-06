Банк России планирует усилить защиту прав держателей облигаций. Об инициативах в этой сфере директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына рассказала в интервью «Интерфаксу», текст которого выложен на сайте регулятора.

«В прошлом году мы выпустили консультативный доклад о том, как реформировать защитные механизмы облигационеров, — напомнила она. — Стало понятно, что этот институт не всегда работает в пользу владельцев облигаций. Мы обсуждали там несколько радикальных инициатив, но рынок их не поддержал».

«Поэтому мы хотим сосредоточиться на нескольких вещах. Во-первых, постараться максимально отстранить от участия в принятии ключевых решений на собраниях держателей облигаций лиц, связанных с эмитентом или же аффилированных с ним», — рассказала представитель ЦБ.

По ее словам, сейчас такой запрет есть, но необходимо прописать его более четко. «Мы сталкиваемся с ситуациями, когда решение о реструктуризации принимается не реальными владельцами облигаций, а заинтересованными и связанными с эмитентом лицами, которые каким-то образом получили определенный пакет на «передержку». Последние голосуют за реструктуризацию, хотя ее условия могут быть совершенно не выгодными для реальных владельцев облигаций», — пояснила Курицына.

Во-вторых, предполагается поднять порог по количеству голосов для принятия наиболее серьезных и важных решений на таких собраниях, например когда ставится вопрос о согласовании реструктуризации, новации, отступного или об отказе от права на досрочное погашение или взыскание залога и т. д. Сейчас на это требуется 75% голосов — Центробанк хочет повысить этот порог, но значения пока обсуждаются. В том числе обсуждается доля в 95%, но могут быть предложены и «менее радикальные» 85—90%.

ЦБ планирует создать базу для развития «устойчивых» и «климатических» облигаций В России планируется ввести регулирование для развития новых видов облигаций — «устойчивых» и «климатических». Об этом рассказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына в интервью «Интерфаксу», текст которого выложен на сайте регулятора.

Еще одно решение, за которое выступает ЦБ, — более высокая ответственность представителя владельцев облигаций или других независимых экспертов по условиям реструктуризации. «Чтобы в материалах к собранию облигационеров свое обоснование условий реструктуризации давал не только эмитент, но была еще и независимая экспертная оценка», — пояснила директор департамента Банка России.

«В-четвертых, мы хотели бы изменить институт представительства в этой сфере, — продолжила она. — Как показала практика, весь этот процесс не очень совершенный. Сейчас, по сути, любая организация может представлять интересы держателей облигаций. Мы хотим ввести требования для таких представителей по опыту работы на финансовом рынке, по наличию специалистов в штате с соответствующим образованием и стажем. И хотим расширить основания для исключения представителей из списка, в том числе за некачественные услуги или за неосуществление деятельности».

«Наконец, нужно изменить схему оплаты услуг представителя держателей облигаций. Сейчас это делает эмитент. Но в ситуации, когда прекращаются выплаты по облигациям, облигационеры остаются без представителя, так как эмитент не платит и ему», — сказала Елена Курицына.

По ее словам, предложена «модель, согласно которой эмитент еще на этапе выпуска облигаций и заключения договора с представителем будет формировать фонд на отдельном банковском счете в пользу представителя с годовым размером его оплаты труда. Этот фонд будет раскрываться в момент, когда эмитент оказывается в состоянии неплатежеспособности. У представителя будет как минимум один предоплаченный год. Этого времени достаточно, чтобы начать процедуры взыскания, банкротства и других процессов в интересах облигационеров».



«Сейчас мы готовим текст законопроекта, скоро он будет вынесен на общественное обсуждение», — сообщила представитель регулятора.