Федеральная антимонопольная служба отказала компании «Авито Холдинг» в приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности компаний «Айриэлтор» и «Н1.РУ», сообщила пресс-служба ФАС.

«Айриэлтор» и «Н1.РУ» входят в группу, которая управляет специализированными интернет-каталогами объявлений в сфере недвижимости «ЦИАН», «Н1.ру», «МЛСН.ру», «ЕМЛС.ру».

«Антимонопольная служба провела анализ состояния конкуренции на рынке. По результатам исследования ФАС России установила, что объединение «Авито» и «ЦИАН» повлечет образование доминирующего субъекта (компании займут более 50% рынка) и может привести к ограничению конкуренции на рынке», — говорится в пресс-релизе.

Такая ситуация, по мнению ведомства, увеличивает вероятность повышения цен на услуги досок объявлений «Авито» и «ЦИАН» как для физических лиц, так и для профессиональных участников рынка (риелторских агентств, застройщиков).

«Все заявленные сторонами позитивные эффекты от совершения сделки (например, сокращение числа мошенничеств с интернет-объявлениями) могут быть достигнуты без ее совершения. Так, действия сервисов по поддержанию безопасности не требуют их объединения в одну группу лиц», — считает ФАС России.