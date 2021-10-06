Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,23% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 171,71 пункта. Индекс РТС опустился на 1,38% — до отметки 1 814,64 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции группы «ПИК» (плюс 6,33%), «ФосАгро» (плюс 5,1%), «М.Видео» (плюс 1,43%). Зафиксировано падение цены на акции «ЛУКОЙЛа» (минус 4,05%), «Газпрома» (минус 3,92%), «Норникеля» (минус 2,32%), Mail.ru (минус 1,77%), «Яндекса» (минус 0,87%), «Магнита» (минус 0,48%), «Полюса» (минус 0,21%), Мосбиржи (минус 0,18%), СберБанка (минус 0,13%), МТС (минус 0,06%).



«В среду торги на российском рынке завершились в «красной» зоне. В первой половине дня отечественные индексы предприняли попытку к росту, но все-таки не устояли под давлением негативной конъюнктуры на западных площадках. Не помог российскому рынку и рост цен на нефть. С утра котировки Brent пробили отметку 83 доллара за баррель, достигнув максимума за три года, но не смогли удержаться на этом уровне и к вечеру рухнули на 1,7%, до 81 доллара за баррель. На европейском рынке газа также произошел резкий разворот: во второй половине дня цены на природный газ рухнули на 30% от максимального дневного значения в 1 950 долларов за тыс. куб. м», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Ксения Лапшина.

