Рубль завершил основную валютную сессию среды символическим ослаблением к доллару и укреплением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 72,4 рубля. С начала торговой сессии было проведено 38,7 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,34—72,73 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,58 рубля, снизившись на 41 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,1 тыс. сделок на 382,2 млн евро по курсам от 83,5 до 84,01 рубля за евро.