Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило рейтинги Меткомбанка: в частности, долгосрочные рейтинги депозитов в национальной и иностранной валюте — на уровне «B2» с сохранением «стабильного» прогноза, базовую и скорректированную базовую оценку кредитоспособности — на уровне «b2». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Подтверждение базовой оценки кредитоспособности и депозитных рейтингов банка отражает, с одной стороны, его хорошие позиции по капиталу и ликвидности, с другой — волатильные показатели прибыльности, повышенную концентрацию деятельности на бизнесе, связанном с акционерами, и ее недостаточную диверсификацию, следует из сообщения.

Moody's ожидает сохранения высоких показателей достаточности капитала Меткомбанка в ближайшие 12—18 месяцев, несмотря на возможный умеренный рост взвешенных по риску активов и регулярные дивидендные выплаты, однако указывает в качестве риска возможное резкое снижение оценки вложений банка в ценные бумаги. Значительные вложения в ценные бумаги, по большей части представленные инструментами с фиксированной доходностью, делают показатели прибыльности кредитной организации волатильными, несмотря на хорошее кредитное качество этих инструментов (в основном это суверенные и высококачественные корпоративные облигации).

Еще один фактор волатильности финансового результата Меткомбанка — существенная концентрация его кредитного портфеля. При этом возможный негативный эффект потерь по кредитам смягчается стабильной динамикой ссудного портфеля и его небольшим размером, считают аналитики.

Они также указывают на высокую концентрацию депозитной базы банка.



«Стабильный» прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам отражает мнение Moody's, что риски, связанные с концентрированной бизнес-моделью банка и его небольшой рыночной долей, смягчаются наличием существенных запасов капитала и ликвидности.