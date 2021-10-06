По итогам сентября годовая инфляция в России составила 7,4%, а за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, следует из материалов Росстата.

Так, в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020-го индекс потребительских цен составил 107,4%, с августом 2021-го — 100,6%, с декабрем 2020-го – 105,32%.

Продовольственные товары в сентябре подорожали на 0,99% по сравнению с августом и на 9,21% в годовом выражении, непродовольственные товары — на 0,64% и на 8,06% соответственно. Стоимость услуг в сентябре в месячном выражении не изменилась, а в годовом выросла на 4,22%.

В группе продовольственных товаров в сентябре подорожали помидоры (на 24,9%), огурцы (на 17,3%), бананы (на 3,4%). Рост цен на куриные яйца в среднем по стране составил 5,7%, на говядину и мясо птицы – 2,4%, на молоко – 1,6%, сахар-песок – на 0,7%, масло подсолнечное – на 0,2%.

В то же время подешевели свекла (на 13,7%), виноград (на 12,6%), морковь (на 10,3%), яблоки (на 5,7%), капуста (на 3,6%), лук (на 2,8%). Одновременно снизились цены на мороженую рыбу (на 0,7%), мороженые креветки (на 0,5%), масло оливковое (на 0,2%).

В группе непродовольственных товаров в сентябре заметно подорожали шины для легковых автомобилей – на 3,4%, а также новые отечественные легковые автомобили – на 3,2%.

Из перечня товаров первой необходимости выросли цены на: спички – на 2,1%, щетки зубные – на 1,8%, бумагу туалетную – на 1,5%, бумажные столовые салфетки – на 1,4%, мыло хозяйственное и туалетное жидкое – на 1,2%, дезинфицирующие средства для поверхностей – на 1%, прокладки гигиенические – на 0,8%, сухие корма для домашних животных, пасты зубные, пеленки для новорожденных, подгузники детские, салфетки влажные, порошки стиральные – на 0,3–0,7%. Одновременно снизились цены на санитарно-гигиенические маски – на 1%, антисептики для рук – на 0,5%, бензин автомобильный – на 0,4%, газовое моторное и дизельное топливо – на 0,1%.

Среди медицинских товаров выросли цены на: шприцы одноразовые – на 1,6%, аппараты для измерения артериального давления – на 0,8%, корригирующие очки – на 0,2%. Вместе с тем подешевели термометры медицинские электронные – на 1%, бинты – на 0,9%, термометры медицинские безртутные – на 0,5%, вату отечественную – на 0,3%.

Цены на строительные материалы в среднем снизились на 1,3%. Плиты древесно-стружечные, ориентированно-стружечные подешевели на 6%, металлочерепица – на 4,8%, плитка керамическая и ламинат – на 1,2%. При этом стекло оконное листовое подорожало на 3%, рубероид – на 2%, кирпич красный – на 1,9%, краски масляные – на 1,1%.

В группе услуг в сентябре выросли цены на обучение: в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования и общеобразовательных организациях – на 7,9% и 7,7% соответственно, в образовательных организациях среднего профессионального образования – на 4,7%, на курсах иностранных языков – на 3,5%, в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования и за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста – на 3,1%, на курсах профессионального обучения – на 3%.

В сфере услуг туризма и отдыха больше всего подорожали поездки на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (на 14,6%), билеты в театры (на 0,9%), экскурсии автобусные и билеты в музеи и на выставки (на 0,4%). В то же время стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты снизилась на 7,6%, в санатории – на 2,8%, стоимость отдыха в Турции – на 2,5%, экскурсионных туров по России – на 0,9%, билетов в кинотеатры – на 0,5%.

Среди услуг пассажирского транспорта снизились цены на: проезд в плацкартных вагонах скорых нефирменных и фирменных поездов – на 15,1% и 14,6% соответственно, авиаперелет экономклассом – на 14,7%, проезд в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов – на 6,4% и 5,8% соответственно. В то же время проезд в такси подорожал на 0,7%, в междугороднем автобусе – на 0,2%, в городском автобусе – на 0,1%.