Правительство РФ утвердило правила взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения и платным участкам таких дорог. Соответствующее постановление, принятое 30 сентября 2021 года, сегодня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правила предусматривают, что способ оплаты может быть открытым или закрытым.

В случае открытого способа взимания платы (оплата происходит либо в конце, либо в начале участка, въезды и выезды не ограничиваются) пользователь вне зависимости от фактически пройденного расстояния вносит плату на каждом из пунктов оплаты, расположенных на этой дороге.

При закрытом способе взимания платы (все въезды и выезды с трассы ограничены пунктами взимания платы) водитель оплачивает только пройденное расстояние на выезде с платной дороги по специальному талону, полученному на пункте выдачи талонов.

Правила оговаривают, что при утере или отсутствии талона оператор рассчитывает стоимость проезда из максимально возможного расстояния в зависимости от расположения пункта оплаты, через который пользователь осуществляет выезд с платной дороги.

Правила также устанавливают порядок взаимодействия оператора и пользователя. Например, оператор обязан размещать на информационных табло в общедоступных для пользователей местах и на официальном сайте информацию о размере платы, способах и сроках ее внесения, в том числе о размере и порядке получения скидок по оплате проезда, льготах, а также о мере ответственности за неуплату проезда.

Также в случае предоплаты оператор должен уведомлять пользователя о поступлении средств или о необходимости внести дополнительную сумму в случае, если деньги были перечислены в недостаточном для оплаты размере.

Согласно правилам, водитель может оплачивать пользование платной дорогой одним из трех способов: оплата на пункте взимания платы на платной автодороге, предоплата в случае регистрации пользователя в информационной системе, а также постоплата на дорогах, оборудованных системой «свободный поток».

При этом на трассах, оснащенных системой «свободный поток», пользователь также может внести оплату как до, так и после поездки. В случае образования у пользователя задолженности по оплате проезда при пополнении лицевого счета в первую очередь погашается задолженность.

Постановление вступит в силу 1 марта 2022-го и будет действовать до марта 2028 года.