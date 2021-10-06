Налоговые и неналоговые доходы (ННД) субъектов РФ за девять месяцев 2021 года выросли на 28% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в аналитическом комментарии Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Согласно оперативным данным на 30 сентября 2021 года, опубликованным на Едином портале бюджетной системы РФ, совокупный объем ННД региональных бюджетов составил за девять месяцев текущего года 8,174 трлн рублей. Небольшое снижение доходов наблюдается лишь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Сахалинской области (минус 1% и минус 3% соответственно). Максимальный прирост зафиксирован в Липецкой области (ННД выросли вдвое), Белгородской и Вологодской областях (плюс 90% и плюс 80% соответственно). Данные показатели, отмечают аналитики, обусловлены ростом цен на металлы.

Совокупный объем безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов не сократился и составил 2,5 трлн рублей против 2,499 трлн за аналогичный период 2020 года. Тем не менее почти в половине субъектов безвозмездные поступления оказались ниже, чем были годом ранее. Наиболее заметное снижение наблюдалось в Сахалинской области (минус 28%), Республике Татарстан (минус 25%), Республике Коми (минус 23%) и Липецкой области (минус 21%).

Совокупные доходы субъектов составили 10,674 трлн рублей (плюс 20%), расходы — 9,787 трлн (плюс 6%). Промежуточный профицит за девять месяцев текущего года достиг 888 млрд рублей, увеличившись более чем в два раза по сравнению с результатом первого полугодия 2021 года.

Дефицит зафиксировали 14 субъектов. В абсолютном значении максимальные показатели дефицита были отмечены у Ленинградской области (10,2 млрд рублей, или 11% ННД, поступивших в бюджет области за рассматриваемый период), Республики Крым (4,1 млрд, 10%), Ульяновской области (4,5 млрд, 12%), Томской области (3,7 млрд, 10%) и Республики Башкортостан (3,5 млрд, 3%). Совокупный дефицит бюджетов дефицитных субъектов составил 35,6 млрд рублей.

Максимальный абсолютный профицит — у Москвы (121,4 млрд рублей, 5%), Санкт-Петербурга (73,4 млрд, 14%), Челябинской (49,7 млрд, 33%) и Белгородской (40,3 млрд, 42%) областей, а также у Красноярского края (40,1 млрд, 19%).

В комментарии указывается, что годом ранее регионы исполнили бюджет с промежуточным дефицитом в размере 355,8 млрд рублей (5,6% совокупных ННД бюджетов регионов).

«Учитывая сложившуюся динамику совокупного исполнения региональных бюджетов, АКРА полагает, что по итогам 2021 года совокупные ННД регионов могут ощутимо превысить 11 млрд рублей и оказаться значительно (более чем на 1,3 млрд рублей) выше запланированного регионами совокупного показателя», — отметили аналитики.

В агентстве ожидают, что в IV квартале 2021 года в связи со сложившейся практикой распределения расходов будет зафиксирован рост расходной части совокупного бюджета регионов относительно предыдущих кварталов. В итоге совокупные расходы вырастут почти на 6% относительно уровня прошлого года, но все же окажутся незначительно ниже запланированного уровня.

«Очевидно, что запланированные объемы дефицитов текущего года (суммарно порядка 1,5 трлн рублей) не будут достигнуты. В зависимости от объема безвозмездных поступлений и итогового исполнения расходной части бюджетов совокупный дефицит может оказаться несущественным (менее 1% ННД). Благодаря этому, а также оказанным мерам поддержки региональных бюджетов, в первую очередь реструктуризации долга, финансовая устойчивость многих субъектов РФ будет расти», — сделали вывод эксперты АКРА.