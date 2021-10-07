Рубль демонстрирует небольшое ослабление позиций к ключевым иностранным денежным единицам на утренних валютных торгах в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,43 рубля, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на этот же момент времени стоил 83,7 рубля (плюс 5 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,37—72,48 рубля за доллар и 83,63—83,75 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.