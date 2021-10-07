Самозанятые с начала 2019 по конец сентября 2021 года заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд рублей, а их количество превысило 3,1 млн, пишут «Известия» . Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе и Минфине. Ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд рублей, а средний размер их чека равняется 1 330 рублям. Каждый день появляется более 6 тыс. новых работающих на себя. В пятерку регионов-лидеров по числу зарегистрированных граждан, работающих на себя, входят Москва (более 748 тыс. человек), Московская область (более 274 тыс.), Санкт-Петербург (более 222 тыс.), Татарстан (более 147 тыс.) и Краснодарский край (более 118 тыс.), рассказали в ФНС.

Власти ожидают кратный рост числа самозанятых до конца десятилетия. По прогнозам Минтруда, к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн, а к 2030-му может вырасти до 10—11 млн. Ведомство считает важным дать россиянам с таким налоговым статусом базовые социальные гарантии, сохранив при этом благоприятные условия для развития платформенной занятости, заявили в пресс-службе Минтруда. Также приоритетный вариант предоставления самозанятым социальных гарантий — страховой и на добровольных принципах.

МЭР: около 50% самозанятых в России совмещают подработку с основной деятельностью Из уплаченных самозанятыми налогов больше 8 млрд рублей приходится на Москву из 20,5 млрд рублей в целом по стране.

Президент «Опоры России» Александр Калинин признался, что результаты нового налогового режима превзошли его ожидания. Но, по его данным, порядка 20% зарегистрированных самозанятых не ведут никакой деятельности. Калинин предложил дать работающим на себя право делать отчисления на социальное страхование, чтобы они могли, в частности, получать больничные и декретные выплаты из ФСС. По его мнению, самозанятым также необходимо разрешить сдачу апартаментов в аренду (сейчас они могут сдавать только жилье). Также Калинин выступил за индексацию в будущем предельного порога годового дохода для самозанятых на уровень инфляции.

Директор ИНП РАН Александр Широв считает, что регулирование самозанятых находится «в полуподвешенном состоянии». Несмотря на стимулирование выхода из тени, льготные налоговые условия ставят «вопрос о социальной справедливости». По сравнению с работающими на себя обычные сотрудники и их работодатели несут повышенные издержки, пояснил он. Самозанятые в меньшей степени защищены с точки зрения социальных гарантий и прав, нормы безопасности и охраны труда также могут соблюдаться лишь частично, указал управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. По оценкам агентства, сейчас около 13 млн человек, или 18% рабочей силы, в той или иной степени заняты в теневом секторе экономики. Чтобы достичь целей по числу работающих на себя, необходимо либо внедрить крайне жесткие меры налогового контроля для физлиц, либо предложить серьезные стимулы для выхода из тени, уверен Пискунов.