С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях: рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги, что оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах; власти проблему, которую сами же создали, признают: рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС готовит изменения в законе «О валютном регулировании и валютном контроле», обсуждаемые изменения направлены на снятие запрета на переводы денег в рамках внешнеторговой деятельности, пишут «Ведомости» , ссылаясь на представителей ведомств.

ФНС с октября может штрафовать за сокрытие средств на электронных кошельках Юрлица и ИП, отправляющие средства за рубеж с помощью иностранных платежных систем, должны будут отчитаться за III квартал 2021 года до 31 октября; первые отчеты граждане должны представить до 1 июня 2022 года — за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

Как рассказал президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов, введенные нормы фактически запрещают 60—70 тыс. российских розничных онлайн-экспортеров получать средства на иностранные кошельки за проданные товары, запрет не учитывает нужды отечественного розничного экспорта; проблема в том, что сейчас правоприменительной практики нет, а рынок хочет разъяснений, в частности, в законе не сформулировано, какие продавцы не подпадают под действие запретов и могут продавать свободно.

В eBay видят обеспокоенность российских продавцов усложнением законодательства для розничных экспортеров из России и отсутствием правоприменительной практики, нововведение не учитывает интересы розничных экспортеров из России на зарубежных маркетплейсах, на них приходится 2/3 всей выручки рынка онлайн розничного экспорта из России; для российских продавцов eBay платежная компания Payoneer разработала отдельный платежный продукт, позволяющий получать средства за операции на платформе напрямую на привязанный банковский счет (карту) без функционала электронного кошелька, до конца октября 2021 года все продавцы eBay из России должны будут перейти на программу, чтобы продолжить операции на платформе.

По словам экспертов, введение запрета для компаний и ИП на использование электронных кошельков для оплаты внешнеторговых контрактов понятно с точки зрения сложности, но это негативно скажется на развитии международной торговли товарами и услугами для мелкого и среднего бизнеса; для иностранных компаний новый закон уже ничего кардинально не поменял: в России уже достаточно давно ведется реестр иностранных поставщиков платежных услуг, и компании понимают, что не могут использовать неразрешенные средства платежа, но беспокоит ситуация с физлицами: по сути, иностранные поставщики платежных услуг могут просто перестать работать с российскими гражданами и закрыть направление бизнеса в России.