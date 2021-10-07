Совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды — O2O получило дополнительное финансирование в размере 12,2 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в СберБанке, уточнив, что средства были внесены партнерами в равных долях.

Новое финансирование предоставляется в форме акционерного капитала. Общий объем инвестиций «Сбера» и Mail.ru Group в СП в 2021 году составил около 43 млрд рублей (в равных долях).

После дополнительного финансирования «Сбер» и Mail.ru Group сохранят равные доли в СП (по 45,01%). Оставшаяся доля может быть использована в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников совместного предприятия.

В периметр СП входят следующие активы:

в фудтехе — Delivery Club (98%), «Самокат» (85%), «Кухня на районе» (85%), r_keeper (99%) и Performance Group (25%);

в транспорте — «Ситимобил» (97%), «Ситидрайв» (ранее — YouDrive) (77%), 2ГИС (3%).

Дополнительное финансирование будет направлено на дальнейшее развитие активов O2O, в том числе на совершенствование технологий и привлечение новых сотрудников. Стороны ожидают, что это позволит обеспечить устойчивый рост и дальнейшую разработку новых перспективных направлений, в частности направления доставки продуктов питания.

Акционеры положительно оценивают успехи, достигнутые O2O с момента его создания в декабре 2019 года, подчеркивается в релизе. Так, в IV квартале 2019 года валовый оборот составлял 3,4 млрд рублей, а ко II кварталу 2021-го вырос более чем в 13 раз — до 45,1 млрд, продемонстрировав также рост в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Учитывая расширение периметра СП в 2020 году, а также структурные изменения и рост проникновения, связанные с пандемией, акционеры отмечают существенный рост перспектив СП на рынке», — говорится в сообщении.

«В декабре этого года нашему совместному предприятию исполнится два года, и, как показывают результаты деятельности входящих в него компаний, решение о создании СП в сфере фудтеха и городской мобильности было стратегически верным. Мы точно угадали тренд и своевременно инвестировали в прорывные индустрии, объединив наши компетенции, ресурсы и усилия. Учитывая, что рынок еще весьма далек от насыщения, мы приняли решение о новом раунде финансирования», — комментирует старший вице-президент, руководитель дирекции по развитию экосистемы «Сбера», председатель совета директоров O2O Андрей Ванин.



В числе прочего в сообщении отмечается, что, «хотя СП остается в активной инвестиционной фазе, акционеры сосредоточены не только на росте, но и на оптимизации юнит-экономики. Ожидается, что выход на безубыточность основных активов произойдет в ближайшие два-три года».