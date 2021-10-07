Фондовые торги в РФ начались в четверг в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,19% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 221,18 пункта. Индекс РТС вырос на 1,55% до 1 842,77.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть стабилизировались после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились», — отмечает аналитик УК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду заметно упали и завершили день недалеко от верхних полос Боллинджера дневных графиков 4 195 и 1 820 пунктов. Последнее говорит о снятии краткосрочной перекупленности и может позволить рынку возобновить повышение», — указывает она.

«В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в плюс, пытаясь отвоевать понесенные накануне потери, но вряд ли повышение будет возглавляться нефтегазовыми бумагами. Россия и США пытаются предотвратить усугубление энергетического кризиса в Европе, обещая нарастить поставки в регион, но не факт, что странам удастся так легко успокоить панику на рынке. Повышение цен на цветные металлы может поддержать дальнейший технический отскок «Северстали», ММК и НЛМК. Золото в то же время расположено чуть ниже краткосрочного сопротивления в 1 770 долларов за унцию, что предвещает сдержанную динамику «Полюса» и «Полиметалла», — дала прогноз эксперт перед стартом торгов.



«Сегодня улучшение внешнего фона, несмотря на двусмысленность ситуации на рынке нефти, по нашему мнению, позволит индексу Мосбиржи отыграть частично потери, понесенные накануне, и вернуться в район 4 200 пунктов», — написал начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.