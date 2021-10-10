Клиентам Газпромбанка доступно пополнение банковской карты с собственных счетов в других банках через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В этом случае не нужно вводить реквизиты карты, и денежные средства зачисляются на счет моментально. Операции через СБП можно проводить без комиссии на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Воспользоваться «стягиванием» можно в мобильном приложении «Телекард 2.0», обновив его до версии 1.1.64», — пояснили в банке.



Напомним, Система быстрых платежей, разработанная Банком России и НСПК, была запущена в промышленную эксплуатацию в начале 2019 года.