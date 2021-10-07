Чистая прибыль СберБанка по итогам января — сентября составила 936,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Финансовые результаты «Сбера» за девять месяцев 2021 года по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.

Отдельно в сентябре банк заработал 109,1 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка по итогам девяти месяцев составил 1 трлн 184,2 млрд рублей, превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 12,2%. Как поясняется, это произошло на фоне роста кредитного портфеля и доходности работающих активов, в том числе по плавающим ставкам, вслед за повышением рыночных ставок в экономике.

Чистый комиссионный доход вырос на 16,1% до 423,5 млрд рублей. Основным драйвером остаются операции с банковскими картами и эквайринг. «Зачисление единовременных выплат пенсионерам и военнослужащим оказало дополнительное положительное влияние на трансакционную активность клиентов», — уточняют в банке.

В числе прочего отмечается, что расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за девять месяцев составили 98 млрд рублей, что в пять раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии и ограничительных мер. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность (ее доля в кредитном портфеле остается стабильной — 2,3%) в 2,8 раза.

По итогам сентября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 0,9% и превысили 36,4 трлн рублей за счет кредитов.

Совокупный кредитный портфель вырос на 1,5% без учета валютной переоценки и в сентябре превысил 26,1 трлн рублей.

За месяц корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года — более 9,9 трлн. Портфель вырос на 1% в сентябре и на 4,6% с начала года без учета валютной переоценки. На 1 октября 2021 года портфель кредитов, выданных корпоративным клиентам, превысил 16 трлн рублей.

«Частным клиентам в сентябре выдана рекордная сумма кредитов — 534 млрд рублей, из них 274 млрд рублей потребительских кредитов и около 260 млрд рублей ипотечных. Работа с застройщиками, программы поддержки и цифровые сервисы способствуют повышению доступности ипотечных продуктов. Розничный портфель в сентябре вырос на 2,2% и на 1 октября превысил 10 трлн рублей», — говорится в релизе.

Совокупные средства клиентов в сентябре выросли на 1,7% без учета валютной переоценки и составили 24,8 трлн рублей.



Объем средств физических лиц увеличился в сентябре на 1,2% без учета валютной переоценки до 16,3 трлн рублей в том числе за счет зачисления единовременных социальных выплат населению. Средства на счетах эскроу превысили 1,3 трлн рублей.

Объем средств юридических лиц на 1 октября составил 8,5 трлн рублей (плюс 2,6% за месяц без учета валютной переоценки в основном за счет роста срочных депозитов).

Базовый и основной капиталы в сентябре изменились незначительно и составили 3,819 трлн и 3,969 трлн рублей соответственно. Общий капитал вырос на 87 млрд рублей, или 1,8%, преимущественно за счет прибыли.



Достаточность базового и основного капитала на 1 октября составила 11,17% и 11,61% соответственно. Расчет данных показателей не учитывает прибыль, полученную в период с января по сентябрь 2021 года включительно, до момента проведения ее аудита, уточняют в «Сбере».