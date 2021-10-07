Правительство на своем заседании 7 октября должно одобрить реализацию «стратегических инициатив» — 42 новых проектов совокупной стоимостью около 4,6 трлн рублей до 2024 года, пишет «Коммерсант» . Их основная задача — дополнить базовую стратегию правительства новыми гибкими инструментами, позволяющими изменить характер социально-экономического развития в выделенных сферах, от социальной до инвестиционной.

Отмечается, что новые госзатраты на инициативы составят за три года 0,5 трлн рублей, добавив к росту ВВП дополнительно 0,3% в год. Впрочем, основной акцент правительство делает не на ВВП, а на практическую очевидность результатов проектов для улучшения качества жизни в РФ к 2024 году, хотя стратегическая цель — расширить среднесрочные перспективы развития до 2030 года и сделать более надежным достижение национальных целей.

Тем не менее для правительства Михаила Мишустина стратегические инициативы, разрабатывавшиеся без рекламы, выглядят крайне важными: это главное дополнение к плану достижения национальных целей, которым после указа президента России Владимира Путина подчинены деятельность исполнительной власти в РФ, бюджет, госпрограммы, система нацпроектов и многое другое в деятельности власти.

Стратегические инициативы в системе — актуальное среднесрочное дополнение базовой стратегии с выделенными целями, своей технологией реализации, управления и контроля и со своими специфическими задачами. Под 29 инициатив создаются собственные федеральные проекты (ФП), четыре — являются уже реализующимися, еще десять — станут частью нацпроектов как таковых. Напомним, что речь идет об «инициативах» в точном смысле этого термина: отбор 42 проектов производился рабочими группами во главе с вице-премьерами, группы отобрали 250 исходных инициатив, которые затем приводились к единому формату, оценивались по эффективности по многомерным критериям и по стоимости, системным эффектам и взаимосвязанности.

Но по существу главных критериев отбора было два. Первый — непосредственное влияние на горизонте до 2024 года на благосостояние, качество жизни и возможности людей, «эффектность» реализации: быстрые результаты правительству нужны в том числе для повышения доверия к реализуемой базовой стратегии до 2030 года и во многом для «воодушевления» социально-экономического развития. Второй — те же проекты должны в перспективе до 2030 года делать более надежной траекторию достижения пяти национальных целей развития и придавать гибкость реализации национального плана: отказ правительства от спешки в презентации стратегических инициатив, как неоднократно поясняли в правительстве, связан с тем, что они должны быть адекватны новым «постковидным» возможностям для экономики РФ и соцсферы, в том числе изменению структуры занятости и рынка труда, рискам финансовых «пузырей», «карбоновой трансформации», усилению трансграничной конкуренции на всех рынках, росту мировой инфляции и волатильности мировых рынков, цифровизации предпринимательства. Это нестандартный и довольно сложный в силу своей технологичности подход к планированию развития: в крупных экономиках такие подходы успела заявить в 2021 году только Великобритания, в основном как последствия «Брексита».