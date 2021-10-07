В российских компаниях больше всего начальников, похожих на гоголевского Чичикова и Остапа Бендера. Это выяснили «Работа.ру» и книжный сервис «ЛитРес», спросив более 6 тыс. пользователей старше 18 лет из всех регионов страны, с какими литературными героями респонденты ассоциируют своих руководителей и с какими книгами — атмосферу на работе.

Относительное большинство респондентов (16%) отметили, что их руководитель похож на Павла Ивановича Чичикова — известного махинатора из романа Николая Гоголя «Мертвые души». Главными качествами этого персонажа опрошенные назвали расчетливость (36%), жадность (34%) и способность к манипуляции (34%). Чуть меньше участников опроса (15%) указали, что их начальник напоминает главного героя «12 стульев» Ильфа и Петрова — Остапа Бендера: расчетливого (39%), манипулятора (32%), авантюриста (30%). В тройку лидеров по типажам начальников попал и Шерлок Холмс — умный (54%), справедливый (44%) и расчетливый (22%) детектив, герой повестей Артура Конан Дойла.

Еще 11% респондентов рассказали, что могут сравнить руководителя с Безумным Шляпником из «Алисы в Стране чудес». Этот персонаж, по мнению опрошенных, глупый (18%), но находчивый (22%) авантюрист (28%). Каждый десятый участник исследования указал, что его начальник похож на Большого Брата из известной антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла. Такой руководитель и его литературный «прототип» охарактеризован как строгий (37%) и несправедливый (29%) манипулятор (34%).

По 7% опрошенных выделили узнаваемый образ авторитетного (34%), расчетливого (33%) и умного (32%) дона Корлеоне («Крестный отец», Марио Пьюзо), а также строгой (35%) и расчетливой (32%) манипуляторши (32%) Миранды Пристли («Дьявол носит Prada», Лорен Вайсбергер). 6% респондентов указали, что их руководители напоминают им одного из самых популярных злодеев — Волан-де-Морта из серии книг о Гарри Поттере. Он отличается злостью (49%), жадностью (36%) и стремлением манипулировать (36%). Еще 5% опрошенных отметили образ ленивого (30%), глупого (25%) и жадного (24%) Обломова из одноименной книги Ивана Гончарова, а 4% указали, что их начальник похож на Альбуса Дамблдора — умного (54%), справедливого (51%) и доброго (40%) директора Хогвартса, Школы чародейства и волшебства.

Почти половина (48%) опрошенных отметили, что им нравится типаж их начальника. Их руководители похожи на Шерлока Холмса (16%), Большого Брата (11%), дона Корлеоне (9%), Альбуса Дамблдора (8%) и Остапа Бендера (7%).

Однако 52% участников исследования признались, что типажи их начальников им не нравятся. Респонденты указывали, что их руководители похожи на Чичикова (21%), Бендера (13%), Безумного Шляпника (11%), Волан-де-Морта (10%) и Обломова (8%).

Что касается руководителя мечты, то каждый пятый опрошенный (21%) хотел бы видеть в начальнике Робин Гуда. Еще 17% респондентов отметили, что их босс должен быть похож на Шерлока Холмса, а 15% выделили образ Альбуса Дамблдора. 12% участников исследования симпатизируют Эрасту Фандорину из произведений Бориса Акунина. Еще 11% респондентов сказали, что желают получить в начальники фею-крестную из «Золушки».



Также пользователи сравнили обстановку у себя на работе с атмосферой известных им книг. 18% провели параллели с «Алисой в Стране чудес» Льюиса Кэрролла, 17% — с комедией «Горе от ума» Александра Грибоедова, 12% — с «Войной и миром» Льва Толстого. 11% опрошенных указали, что у них в офисе обстановка как в повести «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, 10% отметили «12 стульев» Ильфа и Петрова, 9% — «Сказ про Федота-стрельца» Леонида Филатова. По 7% респондентов сказали, что у них на работе атмосфера примерно как в романах «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея и «Дьявол носит Prada» Лорен Вайсбергер. Еще 6% отметили роман «Крестный отец» Марио Пьюзо, а 5% — «Бойцовский клуб» Чака Паланика.