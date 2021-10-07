Зампред правления Альфа-Банка Владимир Сенин, занимавшийся в кредитной организации связями с органами власти, переходит на работу в Госдуму — он избран депутатом по спискам «Единой России», пишет «Коммерсант» . По словам источников, близких к депутатскому корпусу, банкир может претендовать на один из руководящих постов в финансовом комитете законодательного собрания.

По информации Альфа-Банка, с 5 по 11 октября проходит совет директоров, в повестку которого внесен вопрос «прекращения полномочий заместителя председателя правления банка». Сенин работает в Альфа-Банке с 2003 года. До этого работал на различных должностях в Госдуме и Совете Федерации. В Альфа-Банке он отвечал за «разработку и реализацию политики банка в сфере взаимодействия с органами государственной власти». Последние десять лет он занимал должность заместителя председателя правления и в этом качестве курирует GR.

Как пояснил заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев, действующее законодательство запрещает депутату Госдумы заниматься коммерческой, а также любой другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской и научной. Также, по его словам, избранный депутат не может входить и в органы управления коммерческими организациями. «Перед избранием в депутаты или перед получением мандата депутата ГД он должен незамедлительно уволиться из коммерческой организации и представить в Центральную избирательную комиссию документы, подтверждающие, что больше никаких подобных должностей не занимает. В противном случае избранный кандидат лишается права на получение депутатского мандата», — отметил Шугаев.

Владимир Сенин может претендовать на одну из ведущих ролей в комитете Госдумы по финансовому рынку, считает собеседник, близкий к депутатскому корпусу. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, сейчас между фракциями и внутри них идут активные консультации относительно состава комитетов. Как пояснил Шугаев, вопросы назначения на должность руководителей комитетов и распределения депутатов по комитетам предварительно решаются на заседаниях фракций. «Назначение же руководителей происходит по результатам выборов на первом пленарном заседании Госдумы», — сказал он. Стоит отметить, что первое пленарное заседание Думы назначено на 12 октября, и, вероятно, именно с этим связано то, что решение по прекращению полномочий Владимира Сенина должно быть принято не позже 11 октября.

Однако, по словам одного из источников, наиболее вероятным руководителем комитета Думы по финансовому рынку считается Анатолий Аксаков, который возглавляет его с 2016 года, а до того на протяжении трех созывов был заместителем главы финансового комитета. Кроме того, что он пользуется поддержкой ЦБ и банков, по словам собеседника, этот комитет исторически «закреплен» за «Справедливой Россией», а Аксаков является членом центрального совета партии. «А вот стать заместителем главы финансового комитета Владимир Сенин вполне может», — считает источник.