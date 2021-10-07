Избранный депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением ввести «отцовскую карту» — выделять ежемесячно отцам в малообеспеченных семьях по 2 тыс. рублей для проведения совместного досуга с детьми. Текст есть в распоряжении ТАСС.

«Роль отца в семье и в воспитании детей принижается еще со времен Советского Союза, поскольку во главу угла ставился феминоцентризм. Такая ситуация способствовала кризису традиционной семьи, поскольку обществу навязывался постулат о том, что воспитанием детей всегда занимается мать, даже капитал на ребенка называется материнским», — указывает Чернышов.

По его словам, «введение Дня отца, учрежденного президентом Российской Федерации, несомненно, будет способствовать укреплению семейных ценностей». «В дополнение к этому я предлагаю ввести понятие «отцовской карты». Речь идет о выделении 2 тысяч на каждого ребенка в семье в месяц на так называемую отцовскую карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды», — продолжил либерал-демократ.

По словам Чернышова, «это позволит создать условия для того, чтобы отцы проводили больше времени со своими детьми, будет способствовать сближению отца и ребенка». Этой суммы хватит на то, чтобы отец мог побывать с сыном или дочерью в кино, зоосаде, парке или детском кафе, добавил избранный депутат.



«Отцовская карта» окажется полезной семьям, чей доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, поскольку подобная помощь тем, чьи доходы существенно выше прожиточного минимума, не нужна», — уточнил Чернышов.