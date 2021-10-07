Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам сентября возросло до 24 млн. Такие данные представила площадка, уточнив, что число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось на 757 тыс. — до 14,5 млн человек.

«Число активных клиентов на Московской бирже достигло в сентябре рекордного уровня: сделки совершали 2,3 млн человек», — отмечается в релизе.

Частные инвесторы вложили в сентябре в российские акции на Московской бирже 35 млрд рублей, в облигации — 57,2 млрд. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 87,9% — приходилась на корпоративные облигации, 7,3% — на государственные облигации, 4,8% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 39,4%, облигациями — 13,6%, на срочном рынке — 44,6%, на спот-рынке валюты — 12%.

По итогам сентября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов превысило 4,5 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,2 трлн рублей; в структуре оборота 84,5% — сделки с акциями, 8,1% — с облигациями, 7,4% — с биржевыми фондами.

Лидерами среди регионов по количеству открытых ИИС стали Москва (487,2 тыс.), Московская область (273,4 тыс.) и Санкт-Петербург (208,4 тыс.). Топ-тройка из остальных регионов выглядит так: Свердловская область (146,3 тыс. счетов), Башкирия (142,6 тыс. счетов), Краснодарский край (131,1 тыс. счетов).

По итогам сентября в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (30,6%), «Норникеля» (15,7%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (8,9% и 7,1% соответственно), «Аэрофлота» (6,9%), «Сургутнефтегаза» (6,6%), ММК (6,2%), МТС (6,2%), ВТБ (5,9%), «Северстали» (5,8). Анализ проводится на основе обезличенных агрегированных данных по открытым позициям частных инвесторов в наиболее ликвидных акциях фондового рынка Московской биржи.



Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги Alibaba (22,8%), Tesla (13,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (12%), Baidu (10,3%), Boeing (7,4%), Amazon (6%), Intel (5,7%), Micron Technology (5,4%), General Electric (5,3%).