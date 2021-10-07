Производство овощей открытого грунта в России к 2025 году вырастет на 25% по сравнению с показателем 2020 года, картофеля — на 12%. Об этом в ходе круглого стола агровыставки «Золотая осень» сообщил заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Артем Коровин.

«К 2025 году наши планы по овощам открытого грунта: нарастить производство до 6,8 миллиона тонн, это на 25% выше показателя 2020 года, картофеля нарастить к 2025 году до 7,6 миллиона тонн, что практически на 12% выше показателя 2020 года», — сказал он.

Производство продукции садоводства к 2025 году, по прогнозу Минсельхоза, достигнет 2,2 млн тонн. Говоря о прогнозах на 2021 год, Коровин отметил, что из-за погодных условий сев овощей был поздним. «Мы сдвинулись на посадку овощей где-то на две недели. При уборке у нас, к сожалению, сейчас идут дожди», — отметил он.

По словам Коровина, во многих регионах ситуация сейчас выравнивается. «Поэтому прогнозы у нас остаются стабильными: где-то порядка 5,4—5,5 миллиона тонн овощей открытого грунта и 6,5—6,8 миллиона тонн картофеля в организованном секторе», — сказал он. Коровин отметил, что текущий год еще раз нам указал на необходимость модернизации производства в овощеводстве и картофелеводстве. Кроме того, по его мнению, необходимо развивать направление мелиорации для получения стабильно высокого урожая в РФ, поскольку, например, в Астраханской области и в регионах Приволжского округа в этом году была засуха.

Коровин также отметил, что все меры поддержки отрасли сохраняются: это и компенсирующая и стимулирующая субсидии, и льготное кредитование. «На следующий год в рамках стимулирующей субсидии овощеводство открытого грунта определено приоритетным направлением только у 31 субъекта РФ. Это дает этим регионам оказывать дополнительную поддержку. Также порядка 20 субъектов РФ по данным направлениям оказывают поддержку еще из регионального бюджета», — сообщил он, добавив, что в первую очередь речь идет о регионах Дальнего Востока, потому что в соответствии с поручением правительства РФ у Минсельхоза стоит задача двукратно увеличить производство картофеля и овощей в этих субъектах и довести этот показатель до среднероссийского уровня.