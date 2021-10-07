ЦБ установил официальные курсы валют на 8 октября.
Курс доллара понизился на 28,28 копейки, составив 72,2854 рубля (72,5682 рубля на 7 октября). Курс евро снизился на 31,98 копейки, до 83,6053 рубля (83,9251 рубля на 7 октября).
На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 14:07 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,04 рубля (минус 35 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,3 рубля (минус 35 копеек).
Диапазоны котировок с начала сессии составляют 72,01—72,48 рубля за доллар и 83,29—83,75 рубля за евро.