На микрофинансовом рынке может появиться новый продукт — лимит на покупки для юридических лиц, являющийся аналогом банковского овердрафта, отмечает основатель BMB Agency Research Center Наталья Колесникова в тренд-обзоре. Несколько участников рынка уже отметили свою заинтересованность в развитии подобного продукта. Компания «МигКредит» запустит его в ближайшее время на розничных продуктовых маркетплейсах.



«В наших ближайших планах — вывести новый продукт «МигЛимит» на розничные маркетплейсы. Клиенту маркетплейса (поставщику) будет установлен от нашей МФО кредитный лимит на счете, который он сможет использовать на площадке конкретного маркетплейса. Это будет не просто договор займа, а возобновляемый лимит, в рамках которого каждому клиенту на конкретной площадке будет утвержден объем финансирования, например 30 тысяч рублей. В рамках этого лимита заемщик сможет оплачивать регулярные покупки. При этом торговые площадки могут быть разные. Мы планируем выходить на рынок электронной коммерции для маленьких, средних и крупных магазинов и договариваться об условиях. Претендовать на такой лимит фактически может любой заемщик, который подходит по нашему риск-профилю. Условия приобретения такого продукта, скорее всего, будут стандартными для всех пользователей», — рассказал генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин.



На текущий момент компания уже сотрудничает с несколькими крупнейшими маркетплейсами через свою дочернюю структуру — финтех-платформу «Папа Финанс». Например, кредитует поставщиков Ozon и Wildberries. Предоставление лимита станет отдельным видом кредитования для клиентов компании «МигКредит».

В свою очередь, директор по развитию бизнеса и стратегическому планированию ГК Eqvanta Екатерина Загитова считает, что лимиты как отдельный продукт микрофинансового рынка могут появиться и для заемщиков — физических лиц.

«Скорее всего, в ближайшие годы лидерами рынка микрофинансирования будут компании, полностью работающие в онлайне либо использующие гибридную модель (онлайн плюс офлайн). В большей степени они сконцентрированы на так называемых займах до зарплаты (pay day loans) и потребительских займах (installments). Потенциал развития есть у кредитного продукта с лимитом наподобие овердрафта в банке. Как это работает? Клиенту-физлицу может быть открыт условно счет с кредитным лимитом в МФО, с которого он может брать деньги на свои нужды. При этом сумма ежемесячного платежа в этом случае будет меняться в зависимости от выбранной суммы лимита», — объясняет Загитова.