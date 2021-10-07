Реализация стратегических инициатив обеспечит дополнительно 0,3% роста ВВП РФ начиная с 2025 года. Об этом заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС .

«Мы оценивали потенциал влияния стратегических инициатив на рост ВВП. Мы исходим из того, что, будучи полностью реализованными, они могут добавить до 0,3% дополнительно к 2025 году… Мы исходим из того, что в 2024 году у нас бюджетирование есть, деньги заложены, все процессы должны развернуться, должны выйти на результаты, которые обозначены. Соответственно, при выходе на эти результаты — плюс 0,3% темпа роста», — сказал Решетников.

Ранее правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны. Как отмечается на сайте Кабмина, инициативы, включенные в перечень, распределены по шести направлениям: это социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Так, проекты социального блока — их десять — ориентированы на сбережение здоровья людей, создание возможностей для самореализации и личностного роста. В «Строительстве» (семь инициатив) основной акцент сделан на обновлении инфраструктуры и формировании комфортной среды для жизни.

Направление «Экология» представлено четырьмя инициативами. Речь идет о переработке отходов и бережной добыче минеральных ресурсов, снижении выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов. Раздел «Цифровая трансформация» включает пять инициатив, которые, в частности, позволят упростить взаимодействие граждан с госорганами.

В блок «Технологический рывок» вошли 15 проектов из различных сфер — от агросектора до атомной энергетики и электротранспорта. Они ускорят обновление важнейших отраслей экономики, помогут создать дополнительные стимулы для бизнеса и привлечь крупных инвесторов, отмечают в Кабмине.

«Наконец, меры из раздела «Государство для граждан» помогут сосредоточить работу органов власти вокруг интересов конкретного человека, сделать их более внимательными к запросам граждан», — указано в релизе.

Для каждой инициативы обозначены конкретные результаты на двух горизонтах планирования — до 2024-го и до 2030 года. Как поясняется, это поможет дать точную оценку эффективности работы по каждому направлению.

На реализацию инициатив до 2024 года потребуется 4,6 трлн рублей. Средства на эти цели будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Также планируется привлекать частные инвестиции.



«Правительственные инициативы станут мощным стимулом для социально-экономического развития страны, дополнят уже действующие механизмы достижения национальных целей, обозначенных президентом, а также повысят устойчивость российской экономики к внешним вызовам», — заключают в Кабмине.