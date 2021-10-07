РФ необходимо избежать избыточного доминирования крупных агрегаторов в онлайн-торговле, на которые сейчас приходится почти треть продаж, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на Ecomference Rupost Retail Week.

«Нам критически важно не допустить как раз избыточного доминирования больших площадок, агрегаторов. У нас сегодня четыре крупных игрока — Wildberries, Ozon, AliExpress и «Яндекс.Маркет», они занимают 27% всего рынка электронной торговли, то есть почти треть», — сказал он. По его словам, такая консолидация органична для этапа становления, но дальше нужно будет балансировать их долю с долей небольших нишевых интернет-магазинов, что в полной мере перекликается с нашей политикой многоканального развития офлайн-розницы.

Интернет-торговля выступила против предустановки в смартфоны маркетплейсов Участники рынка полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции.

Также Мантуров сообщил, что российским интернет-магазинам следует задуматься о снижении углеродного следа: планировать переход на доставку электромобилями и сокращать применение пластиковой упаковки. «В онлайн-торговле, будем откровенны, избыточно много пластиковой упаковки. Учитывая, что речь идет про молодой сегмент, важно сразу адаптировать его под задачи снижения углеродного следа, которую ставит в первую очередь наш президент», — сказал министр.

«Мы рассчитываем, что в своей стратегии долгосрочного развития вы будете закладывать переход от транспорта, например на двигателе внутреннего сгорания, к более экологичным моделям на газе, о чем мы говорим, электричестве, в перспективе на водороде», — добавил Мантуров.