В сентябре 18 автопроизводителей подняли цены на новые автомобили, которые официально продаются в России. Об этом свидетельствуют результаты исследования , проведенного сервисом «Авто.ру».

Согласно полученным результатам, автомобили массового сегмента в сентябре 2021 года в среднем подорожали на 0,8%, премиального — на 0,9%.

Максимальный рост цен за месяц зафиксирован в сегменте кроссоверов и внедорожников. Сильнее всего подорожали Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade — на 3,7—4%. В рублевом эквиваленте они стали дороже на 250 тыс. — 650 тыс. рублей.

АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд. Сильнее всего подорожали фургоны Largus (в среднем на 3,8%, или 33 тыс. рублей) и базовый Xray (плюс 4,2%, или 31 тыс. рублей).

В абсолютном выражении максимальный рост в сентябре зафиксирован на автомобиль Escalade в исполнении Premium Luxury (плюс 650 тыс. рублей, или 7,7%). Также значительно повысились цены на Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus (плюс 410 тыс. рублей, или 5%) и Lexus RX в комплектации Premium (плюс 328 тыс. рублей, или 6,6%).

Среди недорогих и наиболее продаваемых автомобилей больше других выросла стоимость моделей УАЗ. При этом самый высокий рост зафиксирован на версию Hunter — плюс 2,5%, или 25 тыс. рублей. Второй месяц подряд дорожает пикап Mitsubishi L200 — плюс 2,4%, или 70 тыс. рублей. В среднем 2,1%, или до 120 тыс. рублей, прибавили популярные Haval F7x.

В комментарии к исследованию указано, что с начала года самые резкие скачки цен зафиксиро­ваны на автомобили JAC J7 (плюс 20%), DongFeng 580 (плюс 17,6%), Audi Q8 (плюс 16,8%), Lexus ES (плюс 16,1%) и Lexus LX (плюс 15,3%).

Среди самых продаваемых в России автомобилей сильнее всего подорожали Lexus RX (плюс 12,8%), Nissan Qashqai (плюс 12,3%), Toyota Land Cruiser Prado (плюс 10,3%), Skoda Octavia (плюс 9,8%) и Lada Vesta (плюс 9,4%). С начала года цены на новые автомобили выросли в среднем на 7,8%. Сильнее всего за восемь месяцев подорожали DongFeng (плюс 17,6%), Mini (плюс 14%) и Jeep (плюс 13,4%). Премиум-сегмент прибавил в цене 9,3%. Массмаркет стал дороже на 7,4%.