Эксперимент по онлайн-продаже в России рецептурных лекарств должен стартовать с 1 января 2022 года, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«В ближайшее время, если быть точным, с 1 января будущего года, должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. Могу сказать, что наша страна здесь — в передовиках», — сказал Мантуров в ходе форума Ecomference Rupost Retail Week.

По словам министра, сначала продажи рецептурных лекарств онлайн будут осуществляться в пилотном режиме.

«Определены пилотные регионы — это Москва, Московская и Белгородская области, вся инфраструктура для этого на сегодняшний день сформирована. В первую очередь я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», — добавил министр.