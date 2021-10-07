Участники собраний акционеров должны иметь абсолютно равные права вне зависимости от того, проходит ли собрание традиционно очно или дистанционно, заявила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына на форуме «Корпоративные отношения: в поисках баланса интересов участников».

«Критически важной задачей является обеспечение, сохранение в условиях дистанционных форматов не худших условий для акционеров для участия в собрании. То есть это должна быть не просто возможность послушать и нажать на кнопочку на голосовании. Это должны быть абсолютно равные возможности с теми, которые предоставляются тогда, когда проходит обычное очное собрание всех акционеров в одном месте в одном зале. Над этим действительно нам очень предстоит поработать», — считает Курицына.

В июне в России вступили в силу поправки к Гражданскому кодексу, которые узаконили онлайн-собрания акционеров, а также разрешили проводить собрания в смешанном формате, когда часть акционеров присутствуют на заседании лично, а часть — дистанционно. Однако представители миноритарных акционеров критиковали поправки за отсутствие в них норм, гарантирующих равные права участникам собрания, которое проводится в смешанном формате.

Сейчас Минэкономразвития готовит необходимые изменения в законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Как пояснил директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин, очень важно, чтобы при дистанционном участии акционер имел постоянный доступ к информации и сведениям, которые получают на заседаниях те, кто присутствует в зале физически. Это, например, принципиально при голосовании по кандидатам в совет директоров, так как позволяет миноритариям эффективно распределять свои голоса между выдвинутыми ими кандидатами в совет директоров.