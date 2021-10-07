Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже упал на 57 копеек к закрытию предыдущей сессии и составил 71,82 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки на 16:46 мск. В последний раз курс доллара был ниже 72 рублей 16 июня 2021 года.

Курс евро на 16:47 мск составил 83,03 рубля (минус 62 копейки к закрытию предыдущей сессии).

По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, в четверг «россиянин» держится довольно бодро, справляясь даже в условиях медвежьей коррекции на рынке нефти.

«Наша валюта позволяет себе игнорировать нефтяной негатив благодаря заявлению президента Путина, который поручил увеличить поставки газа в Европу в обмен на быструю сертификацию «Северного потока-2», — отметил эксперт.