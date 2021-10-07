Объем онлайн-торговли в РФ по итогам 2021 года может превысить 4 трлн рублей, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на форуме Ecomference Rupost Retail Week.

При этом Мантуров отметил, что пять лет назад объем онлайн-торговли не дотягивал до 1 трлн рублей. Пандемия сыграла в данном случае важную роль, но определяющую играет фактор минимального регулирования электронной торговли, добавил министр.

Оценка рынка e-commerce Минпромторга выше той, что ранее в четверг представила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно данным АКИТ, объем российского рынка онлайн-торговли по итогам 2021 года может вырасти до 3,478 трлн с 3,221 трлн рублей в 2020-м.

В 2020 году российский рынок e-commerce вырос в 1,6 раза (на 58,5%). Таким образом, рост рынка по итогам 2021 года может замедлиться до 8%.

В январе — июне этого года объем онлайн-торговли составил 1,535 трлн рублей, ее доля — 8,5%, привело данные АКИТ. По итогам первого полугодия 2020 года, на которые пришлись ограничения в работе магазинов из-за COVID-19, доля онлайн-торговли, по оценке АКИТ, составляла более 10%.