Минпромторг не видит оснований для резкого скачка цен на продукты в России, сообщил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах форума электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week.

«Мы на сегодняшний день не видим никаких предпосылок к тому, чтобы был резкий рост цен», — сказал Евтухов.

Он добавил, что рост цен на помидоры и огурцы обусловлен сезонным фактором. В каждом случае, когда производители информируют ретейл о том, что будет повышение цен, Минпромторг связывается с Минсельхозом, с производителями, чтобы выяснять предпосылки для таких шагов.

Евтухов подчеркнул, что, кроме того, важно развивать активнее более мелкие хозяйства, чтобы рынок не так зависел от, например, болезней животных, таких как африканская чума свиней, на крупных предприятиях, где содержится большое число особей.