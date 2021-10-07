Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2021 года вырос на 6,1% по сравнению со средним уровнем II квартала. Об этом говорится в очередном выпуске «Мониторинга отраслевых финансовых потоков» , который в четверг опубликовал Центробанк.

«Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в конце III квартала. Драйверами этого роста выступили отрасли внешнего и промежуточного спроса, отражая значительное увеличение цен на сырьевые товары. Расширение деловой активности в отраслях внутреннего спроса также продолжается. Наблюдавшееся в сентябре умеренное сокращение объемов платежей в потребительских и инвестиционных отраслях, вероятно, в значительной степени объясняется высокочастотными колебаниями в динамике номинальных финансовых потоков», — говорится в мониторинге.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за сентябрь 2021 года вырос на 6,1% по сравнению со средним уровнем II квартала. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления рост платежей составил 1,3%.

В Центробанке отмечают, что по мере нормализации роста экономической активности после периода восстановления на динамику номинальных финансовых потоков все в большей степени начинает оказывать влияние изменение цен и разного рода идиосинкратические факторы.

Как следует из мониторинга, в отраслях, ориентированных на экспорт, рост объема входящих платежей относительно среднего уровня II квартала ускорился в сентябре до 24,4% по сравнению с 15,4% месяцем ранее. Крупнейшая отрасль – добыча сырой нефти и газа – стала главным драйвером роста в данной группе отраслей на фоне роста цен на мировых рынках. Объем входящих платежей третий месяц подряд продолжает заметно превышать показатели аналогичных периодов предыдущих лет.

В отраслях, ориентированных на промежуточный спрос, в сентябре снова был зафиксирован уверенный рост финансовых потоков (плюс 10%) относительно среднего уровня II квартала. Основной вклад внесли добыча сырой нефти и газа и разработка программного обеспечения. Сдерживало динамику промежуточных отраслей в сентябре главным образом обеспечение электроэнергией, где сохранился отрицательный тренд последних месяцев.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в сентябре отмечено небольшое сокращение объема входящих платежей (минус 1%) относительно уровня II квартала после роста в августе на 9,2%. Продолжается активный рост платежей в туризме, вызванный увеличением числа международных поездок.

В отраслях инвестиционного спроса объем входящих потоков уменьшился в сентябре на 1,5%.

«В целом по итогам III квартала средний рост входящих платежей был выше, чем в предыдущем квартале. В свою очередь, динамика исходящих потоков по итогам III квартала продемонстрировала более слабый рост. Вероятно, такая неоднородная динамика в значительной степени связана с проявлением структурных последствий коронакризиса», — предположили в ЦБ.

Как следует из мониторинга, во всех федеральных округах, кроме Центрального и Дальневосточного, входящие финансовые потоки в сентябре снизились по отношению к августу. Входящие платежи в пяти федеральных округах (СЗФО, ПФО, УФО, СФО и ДФО) находятся ниже уровня II квартала.

«С учетом различий в концентрации отдельных групп отраслей на региональном уровне это также подтверждает неоднородный характер роста деловой активности, обусловленный структурными изменениями в экономике», — говорится в документе.