Банк «Санкт-Петербург» представляет специальную акцию для клиентов сегмента МСБ — скидку 50% на тариф за ежемесячное обслуживание в течение года, сообщает пресс-служба кредитной организации. Акция действует для новых клиентов — юридических лиц, которые откроют расчетный счет в период по 31 октября 2021 на условиях пакетов услуг РКО «Деловой.Лайт», «Деловой.Стандарт» и «Деловой.Комплекс».

«Деловой.Лайт», «Деловой.Стандарт», «Деловой.Комплекс» — самые популярные пакеты в линейке РКО банка «Санкт-Петербург». Сегодня эта линейка сбалансирована и адаптирована под ключевые потребности клиентов МСБ — от начинающих свою деятельность до активно развивающихся», — говорится в релизе.

Подключение к пакетам услуг является бесплатным. В стоимость пакетов уже включен пул бесплатных переводов физическим и юридическим лицам, обслуживание корпоративной карты, подключение и выпуск зарплатных карт для сотрудников, бесплатные лимиты по операциям с наличными денежными средствами. Абонентская плата в месяц за пользование пакетами в зависимости от состава услуг составляет от 245 рублей до 1 тыс. в месяц с учетом акционного предложения.