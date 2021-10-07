Компания «Ипотека.Центр» запустила по всей стране свой ежегодный конкурс «Лучший ипотечный эксперт России». Участником может стать любой специалист, зарегистрированный на онлайн-платформе «Ипотека.Центр» . Компания уже в третий раз приглашает лучших экспертов участвовать в конкурсе. В прошлые годы за призовые места боролись более 3 000 специалистов по ипотечному кредитованию и недвижимости со всей России.

Ежегодный конкурс компании «Ипотека.Центр» дает возможность профессионалам в сфере ипотеки посоревноваться за звание лучшего ипотечного эксперта России, увеличить собственных доход от ипотечных сделок, выиграть автомобиль и другие дорогостоящие призы, а также занять призовые места в номинациях и получить титул «Лучшего ипотечного эксперта России».

Премия «Лучший ипотечный эксперт России» уже стартовала по всей стране. После регистрации на онлайн-платформе «Ипотека.Центр» каждый эксперт получает в личном кабинете сервис одного окна: инструменты, связывающие предложения 12 банков, страховых и оценочных компаний и возможность распознавания документов и электронной регистрации. Для удобства пользователей на платформе реализована единая форма анкеты для всех банков-партнеров. С помощью сервиса специалисты могут не только проводить онлайн полный цикл сделки по ипотечному кредиту для своих клиентов, но и получать процент от суммы выданного кредита в качестве бонуса. Регистрация на платформе бесплатная.

Все участники могут выиграть автомобиль и другие ценные призы. Конкурс будет проходить до 31 декабря 2021 года.

Награждение лучших ипотечных экспертов-2021 пройдет на закрытой торжественной церемонии в Москве в феврале 2022 года.

С условиями конкурса и правилами участия можно ознакомиться на сайте организатора.

Призовой фонд конкурса в этом году:

