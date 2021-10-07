Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 1,35% и составил 4 228,02 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,17% — до отметки 1 853,99 пункта.
По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировало большинство российских ценных бумаг, представленных на Мосбирже. В частности, выросли в цене акции «Норникеля» (плюс 3,15%), «Полюса» (плюс 2,39%), Mail.ru (плюс 2,5%), Мосбиржи (плюс 1,97%), СберБанка (плюс 1,39%), «Магнита» (плюс 1,03%), «Яндекса» (плюс 0,97%), МТС (плюс 0,47%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,47%).
Зафиксировано падение цены на акции «Газпрома» (минус 3,3%), «Новатэка» (минус 0,54%) «Роснефти» (минус 0,35%).
«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в уверенном плюсе и вновь закреплялись выше верхних полос Боллинджера дневных графиков (4 220 и 1 840 пунктов соответственно), что подразумевает наличие краткосрочной перекупленности на рынке и указывает на сохранение рисков нисходящей коррекции. В остальном имеет смысл следовать за фундаментальными сигналами, которые пока что сместились в сторону покупателей. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4 170—4 270 пунктов», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
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