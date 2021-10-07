Рубль завершил основную валютную сессию четверга существенным укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 65 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,74 рубля. С начала торговой сессии было проведено 56,2 тыс. сделок на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,69—72,48 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,93 рубля, снизившись на 72 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 8,7 тыс. сделок на 366,2 млн евро по курсам от 82,89 до 83,75 рубля за евро.

«С рублем сегодня происходит что-то совершенно потрясающее. Доллар США к вечеру падает, и техническая картина не исключает провала к уровню 71,4 рубля за доллар. Весомых поводов для этого как будто и нет. Но здесь складывается ощущение, что толпа бежит в одни ворота, и чем быстрее она двигается, тем больше участников к ней присоединяется. Евро может колебаться в пределах 82,7—84 рубля», — полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.