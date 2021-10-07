Банк Goldman Sachs предупредил клиентов о том, что конгресс, вероятно, не решит проблему лимитов госдолга до 18 октября, что чревато первым в истории США дефолтом , сообщает телеканал CNN.

«Похоже, что конгресс вряд ли до последней минуты будет браться за вопрос о потолке госдолга, и реален риск того, что он не предпримет необходимых действий до наступающего 18 октября дедлайна», — говорится в письме экономистов банка своим клиентам.

Телеканал подчеркивает, что предупреждение было разослано клиентам банка до того, как лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил в среду вечером о том, что во избежание первого в истории дефолта США его партия не будет препятствовать пролонгации лимитов госдолга.

Как предупреждает своих клиентов Goldman Sachs, «утрата полномочий на заимствования представляет реальный риск», но, по оценке экономистов, вероятно, будет краткосрочной.

Американская администрация призывает конгресс немедленно поднять или отменить потолок заимствований и предупреждает, что в противном случае уже 18 октября будут исчерпаны возможности обслуживать финансовые обязательства.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что к 18 октября США может грозить дефолт, если конгресс не проголосует за повышение лимита на госдолг.

На рассмотрении в сенате находится законопроект об отмене лимитов на государственные заимствования до конца 2022 года, однако ранее республиканцы угрожали заблокировать утверждение инициативы, ранее одобренной палатой представителей. Они выступают против новых многотриллионных социально-экономических инициатив демократов и призывают удержать долг в прежних рамках.