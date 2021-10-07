«ВЭБ.РФ» и Газпромбанк стали участниками синдиката для предоставления бридж-финансирования на строительство газоперерабатывающего комплекса в поселке Усть-Луга Ленинградской области. Об этом стороны объявили в четверг, уточнив, что проект реализует ООО «РусХимАльянс» (совместное предприятие ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча»), он является частью проекта «Комплекс по переработке этансодержащего газа в п. Усть-Луга».

Общий размер бридж-кредита составит 166,4 млрд рублей, срок — два года. Средства выделяются в два этапа. В рамках первого этапа будет привлечен основной объем финансирования: ВЭБ предоставит 94,7 млрд рублей, Газпромбанк — 45 млрд, указано, в частности, в релизе ГПБ.

Кроме того, эти финучреждения выступили организаторами финансирования. Газпромбанк также стал кредитным управляющим синдиката, управляющим залогом и банком счетов.



В справке ВЭБа отмечается, что «проект в Усть-Луге внесет существенный вклад в достижение целей, определенных указом президента, в том числе обеспечит прирост ВВП России на 0,4%, прирост инвестиций в основной капитал на 2,3%, прирост несырьевого неэнергетического экспорта России на 2,2%. На период строительства здесь будут созданы порядка 70 тыс. рабочих мест, а также порядка 6 тыс. на операционной стадии».