Объем финансовых вложений домашних хозяйств РФ составил во II квартале 2021 года почти 2 трлн рублей и был традиционно выше, чем в I квартале. Финансовые обязательства домашних хозяйств увеличились на 1,5 трлн рублей, что стало максимальным ежеквартальным приростом с начала 2018 года. Такие данные приводятся в обзоре Банка России «Показатель сбережений сектора «Домашние хозяйства» за II квартал 2021 года» .

В ЦБ напоминают, что в 2018—2020 годах в целом сохранялась тенденция превышения финансовых вложений над привлечением средств домашними хозяйствами.

Размер финансовых активов домашних хозяйств также «стабильно значительно превышает величину их финансовых обязательств».

На начало 2021 года финансовые активы домашних хозяйств составляли 102,3 трлн рублей (95,4% ВВП), во II квартале 2021-го они возросли до 107,9 трлн.

Темп прироста финансовых обязательств домашних хозяйств ускорился по сравнению с I кварталом, в результате их величина достигла 26,7 трлн рублей.

Центробанк в том числе анализирует предпочтения населения относительно формы сбережений. Так, во II квартале 2021 года вложения населения в наличную валюту и депозиты сезонно увеличились по сравнению с I кварталом и составили 1,04 трлн рублей. В то же время они были почти в 2,5 раза меньше показателя годом ранее.

Инвестиции домашних хозяйств в ценные бумаги и прочие формы участия в капитале за II квартал 2021 года увеличились на 308,6 млрд рублей, что несколько меньше, чем в I квартале 2021-го.

Прирост средств домашних хозяйств на счетах эскроу за II квартал стал максимальным за период с 2018 года и составил 593,4 млрд рублей.

«Вложения домашних хозяйств в финансовые активы во II квартале 2021 года возросли почти на 2 трлн рублей против 0,7 трлн рублей в I квартале, главным образом за счет прироста средств на депозитах (плюс 765,1 млрд рублей) и на счетах эскроу (плюс 593,4 млрд рублей). Прирост акций и прочих форм участия в капитале в составе финансовых вложений населения заметно снизился по сравнению с I кварталом и составил 137,8 млрд рублей», — уточняет ЦБ.

Во II квартале прирост средств населения в наличной национальной валюте (плюс 203,1 млрд рублей) был несколько больше, чем в I квартале, что в целом отражало сезонные закономерности. Вложения домашних хозяйств в наличную иностранную валюту (плюс 67,5 млрд рублей) практически не изменились по сравнению с I кварталом.

Отдельно уточняется, что во II квартале 2021 года домашние хозяйства нарастили средства в депозитах (плюс 765,1 млрд рублей, как указано выше), главным образом за счет прироста переводных депозитов в рублях (плюс 817,5 млрд). Продолжился отток средств из срочных депозитов населения в российских кредитных организациях в рублях — за II квартал 2021 года они сократились на 359,3 млрд рублей.

Во II квартале вложения домашних хозяйств в долговые ценные бумаги увеличились по сравнению с I кварталом и составили 170,8 млрд рублей. Основной прирост был обеспечен долговыми ценными бумагами нерезидентов.

В то же время вложения населения в акции и прочие формы участия в капитале после рекордного роста в I квартале 2021 года сократились до 137,8 млрд рублей.

ЦБ также указывает, что во II квартале 2021 года средства домашних хозяйств, инвестированные в инструменты внутреннего финансового рынка (плюс 1,4 трлн рублей), существенно превысили как уровень I квартала, так и вложения в финансовые инструменты нерезидентов (плюс 547,2 млрд рублей).

В структуре финансовых активов домашних хозяйств на 1 июля 2021 года наибольший удельный вес занимали:

акции и прочие формы участия в капитале (39,2 трлн рублей, или 36,3%);

депозиты (35,5 трлн рублей, или 32,9%);

наличная валюта (18,6 трлн рублей, или 17,2%).

Что касается привлеченного домашними хозяйствами финансирования, то во II квартале 2021 года практически весь его объем формировался по традиции за счет банковского кредитования. Объем привлеченных населением банковских кредитов во II квартале 2021 года стал максимальным квартальным показателем с 2018 года и составил 1,5 трлн рублей.

В структуре привлеченных домашними хозяйствами средств наибольшая доля приходится на кредиты и займы кредитных организаций.



На 1 июля 2021 года кредиты и займы кредитных организаций в рублях составляли 23,9 трлн рублей (или 89,3%) в структуре финансовых обязательств населения. Задолженность по небанковским внутренним кредитам составила 1,4 трлн (5,2%).