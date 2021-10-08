ЦБ разослал участникам платежного рынка запрос о необходимости до 18 октября предоставить данные по выявлению ими дроперских операций, пишет «Коммерсант». В запросе речь идет о переводах средств с карты на карту: требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям; параметры их мониторинга; применяемые способы выявления «дроперов», механизмы контроля таких платежей и др. Также ЦБ запрашивает реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), суммы комиссий по таким операциям.
В ЦБ сообщили, что Р2Р-переводы — значимая часть платежного рынка, а показатели по этим операциям стабильно растут. Целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям. В ЦБ пояснили, что хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.
Как сообщил член совета директоров РНКО «Платежный центр» Александр Погудин, они приняли решение в принципе перестать оказывать такую услугу, как перевод с карты на карту, на всех интернет-страницах. Он пояснил, что не существует эффективных методов по контролю за операциями «карта-карта», когда сервис предоставляется внешним клиентам.
Граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, с 1 октября 2021 года могут принимать оплату за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей, сообщил Центробанк.
По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, переводы с карты на карту активно используются для мошеннических операций. Он отметил, что способ перечисления средств через Систему быстрых платежей отличается от переводов с карты на карту своей архитектурой и ЦБ проще контролировать движение денег между физическими лицами. Карту можно передавать кому угодно, получить на нее деньги и обналичить, а если одну карту блокируют, остальные остаются. В СБП один аккаунт, неважно, где у тебя карта и счет, если заблокируют, то все карты, пояснил Царев. Пока ЦБ наращивает популярность СБП, таких блокировок не происходит, но если эта мера будет применяться, мы увидим массовые проблемы как у мошенников, так и у добросовестных граждан, попавших под подозрение, заключил эксперт.
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