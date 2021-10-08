Рубль демонстрирует некоторое ослабление к доллару и евро на утренних валютных торгах в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:05 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,79 рубля, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 82,89 рубля (плюс 7 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,73—71,81 рубля за доллар и 82,84—82,96 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.