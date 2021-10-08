Участники фондового рынка не поддержали предложение Банка России дать возможность страховщикам, кредитным и микрофинансовым организациям (МФО), брокерам и НПФ заниматься деятельностью управляющих компаний в части управления паевыми инвестиционными фондами; также выступили против разрешения страховщикам, НПФ и МФО заниматься инвестконсультированием и доверительным управлением, пишут «Ведомости» , ссылаясь на письмо президента Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексея Тимофеева заместителю председателя Банка России Владимиру Чистюхину.

Как отмечается в письме, существенные причины для изменения структуры индустрии российского рынка ценных бумаг отсутствуют, а развивать конкуренцию, повышать уровень доступности финуслуг, снижать барьеры для выхода на рынок новых игроков можно и без изменения подходов к установленным ограничениям на совмещение деятельности на финансовом рынке; результата можно достичь, если, например, позволить не только банкам идентифицировать клиента в целях антиотмывочного закона в интересах других организаций; также следует устранить налоговый арбитраж в отношении схожих финансовых продуктов и услуг, сокращать операционные издержки организаций через передачу второстепенных функций на аутсорсинг, снижать регулирование для небольших финансовых компаний.

ЦБ предлагает расширить возможности по совмещению видов деятельности на финрынке Банк России предлагает расширить возможности по совмещению различных видов деятельности на финансовом рынке. По мнению регулятора, это позволит в перспективе перейти к регулированию по видам деятельности: финансовые организации смогут работать по новым направлениям без создания отдельного юридического лица. Подходы Банка России представлены в консультативном докладе «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке».

Страховые, кредитные организации, НПФ, МФО и управляющие компании несут разные риски, и это предполагает разное регулирование; если позволить крупным игрокам заниматься деятельностью управляющих, это приведет к уменьшению числа последних или их объединению на базе страховщиков или банков, что ограничит существующую на рынке УК конкуренцию по качеству управления и издержкам и снизит прозрачность: крупные игроки будут уменьшать вознаграждение и компенсировать это доходами за счет других видов деятельности, что не смогут делать специализированные управляющие компании, говорится в письме.

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Если дать возможность страховщикам, НПФ или МФО заниматься инвестиционным консультированием, это создает риски конфликта интересов, превращая эту услугу в дополнительный канал продаж продуктов организаций; негативная репутация МФО, а также практика агрессивных продаж страховок жизни с инвестиционной и накопительной составляющей (ИСЖ и НСЖ) несут репутационные риски для индустрии коллективного инвестирования, что может подорвать доверие со стороны розничного инвестора; также из доклада ЦБ не ясно, предлагается ли наделить НПФ правом самостоятельно управлять своими активами или дать возможность управлять еще чужими, говорится в письме НАУФОР.

По мнению организации, альтернативой совмещению видов деятельности является партнерская модель взаимодействия, которая должна поощряться в целях создания открытой архитектуры продаж финансовых услуг, когда продукты одной компании могут продаваться через различные каналы, в том числе через каналы других финансовых групп; участники НАУФОР предложили ЦБ пересмотреть модель маркетплейса как отдельного вида деятельности и отменить запрет на совмещение деятельности операторов финансовых платформ с брокерской, деятельностью кредитных организаций и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.