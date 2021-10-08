📰 Не исключено, что цены на газ в Европе вновь перейдут к росту на фоне дефицита сырья и словесных интервенций европейских регуляторов, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков. Так, 7 октября стоимость фьючерсов на газ опустилась ниже 1 000 долларов за 1 тыс. кубометров, меньше чем за сутки упав более чем вдвое, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи ICE Futures. Накануне на открытии торгов исторический ценовой максимум составил 1 900 долларов за 1 тыс. кубометров. Позже стоимость снизилась на 600 долларов, а торги закрылись на значении 1 287 долларов. Ряд европейских СМИ связали снижение цены энергоносителя с заявлениями российского президента о возможности увеличения предложения на рынке.

📰 Минприроды предложило ввести для губернаторов ответственность за развитие раздельного сбора мусора в регионах, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Минприроды в аппарат правительства. В ведомстве считают, что стоит расширить KPI для глав регионов по направлению «Качество окружающей среды». В том числе ввести туда такие показатели, как доля утилизированных отходов в регионе, количество обустроенных контейнерных площадок на территории субъекта и охват населения услугой по вывозу мусора и по его сбору. Оценка губернаторов, вероятно, повлияет на финансовую поддержку в реализации нацпроектов. Сейчас региональным операторам, которые вывозят отходы, выгодно получать больше мусора, но они не заинтересованы в развитии раздельного сбора, отметили эксперты.

📰 Объем инвестиционных сделок в жилом сегменте за девять месяцев этого года достиг 1,81 млрд долларов, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные компании JLL. Это рекордная цифра, с 2007 года таких вложений в участки под строительство жилья не было. Нынешний объем инвестиций на 21% превосходит результаты всего 2020 года (1,46 млрд долларов) и на 79% — 2019 года (1,01 млрд долларов). По словам экспертов, жилой сегмент недвижимости по итогам трех кварталов стал лидером в общем объеме инвестиций: в него вложили 60% средств. В 2020 году показатель был равен 36%, отметили аналитики, уточнив, что при этом большая часть сделок была закрыта в Санкт-Петербурге (57%), хотя в 2019—2020 годах доля Северной столицы составляла не более 30%. Однако эксперты подчеркивают, что выкупленные земли не означают скорое возведение жилья на них.



📰 Рубль на пороге выхода из устоявшихся торговых диапазонов против доллара, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По словам эксперта, рубль растет на сочетании сразу трех факторов, и они вполне могут сохранить свою жизнеспособность в ближайшее время, и далее толкая рубль в рост. Во-первых, трейдеры на рынках в предыдущие недели рассматривали газовый кризис в Европе как локальную тему, но в последние две недели рост цен на смежных рынках энергии заметно активизировался, отражая разрастание проблемы, пояснил он. Во-вторых, рубль провалился ниже 85 рублей за евро в конце прошлого месяца, в-третьих, инфляция в России продолжает вызывать озабоченность. Доллар пока цепляется за диапазон: в июне он какое-то время торговался ниже, и ускорение спада американской валюты стоит ожидать только после провала под 71,7. Оттуда уже открывается прямая дорога на 68, куда рубль может прийти уже к концу года, заключил Купцикевич.



📰 Минфин вернулся к доработке законопроекта о самоограничении участников азартных игр в России, который должен был вступить в силу еще в 2019 году, пишет «Коммерсант» . Документ 10 сентября направлен для оценки в Аналитический центр при правительстве. В соответствии с ним гражданин сможет попросить букмекеров внести себя в список тех, кому запрещено делать ставки на спорт, а исключить себя из этого списка можно будет не ранее чем через три месяца. Персональные данные людей, отказавшихся от азартных игр, не будут размещены в Интернете и не будут разглашаться, обещают авторы документа. В ближайшее время проект будет рассмотрен рабочей группой в сфере азартных игр и лотерей. Участники рынка признают необходимость введения таких мер, но предлагают ввести разные способы самоограничений для борьбы с зависимостью у клиентов.

