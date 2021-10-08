Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) потребовало от европейской «дочки» ВТБ принятия мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении финрегулятора, содержание которого приводит ТАСС.

«1 октября 2021 года BaFin поручило VTB Bank (Europe) SE внедрить соответствующий внутренний контроль и меры безопасности для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма», — отмечается в тексте. Там указано, что финрегулятор «также назначил специального уполномоченного, который немедленно приступит к контролю за выполнением этого приказа в учреждении».



Уточняется, что специальный уполномоченный должен предоставлять BaFin оперативную информацию о ходе реализации распоряжения. Кроме того, в Управлении финансового надзора ФРГ подчеркнули, что приказ был издан на основании действующего законодательства Германии. «Данное распоряжение должно быть выполнено в установленные сроки», — сказано в заявлении.

«Уведомление является окончательным и обязательным с 1 октября 2021 года», — заключили в BaFin.

В пресс-службе ВТБ сообщили ТАСС, что речь идет о реализации отраслевой инициативы регулятора ФРГ по повышению эффективности мер, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Нарушений в работе VTB Europe регулятором выявлено не было, подчеркнули в банке.

«Привлечение специального уполномоченного — относительно новая мера, которая, однако, уже успешно применялась немецким регулятором к крупнейшим банкам, работающим на территории Германии, в частности Deutsche Bank, Goldman Sachs и другим», — пояснили в ВТБ. В финансовой организации приветствовали «предоставленную регулятором возможность еще больше усилить существующие в банке регламенты» для борьбы с международной преступностью.

В конце декабря 2017 года группа ВТБ завершила реструктуризацию своих европейских подразделений, в результате чего VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank (Deutschland) AG и VTB Bank (France) SA были объединены в новое юридическое лицо — VTB Bank (Europe) SE, работающее на основе единой банковской лицензии. Его головной офис расположен во Франкфурте-на-Майне. При этом VTB Bank (Europe) SE включает филиал, открытый в Вене. В состав VTB Bank (Europe) SE также вошла розничная онлайн-платформа в Германии — VTB Direktbank.

