Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Новикомбанк начал выдавать ипотеку по госпрограмме для семей, в которых с 1 января 2018 года родились дети. Такие клиенты смогут оформить кредит на покупку жилья по ставке от 5% годовых. Кредиты в рамках программы «Семейная ипотека» банк предоставляет на приобретение квартиры или жилого дома с земельным участком на первичном рынке жилья. Для жителей Дальневосточного федерального округа возможно приобретение жилого помещения на вторичном рынке жилья, расположенного в сельских поселениях на территории ДФО. Кредит также может быть использован для погашения уже оформленного ипотечного займа. Процентная ставка составляет от 5% годовых (от 4,5% — для Дальневосточного федерального округа). Минимальный первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — до 12 млн рублей. Кредиты предоставляются на срок от трех до 30 лет.

ВТБ предлагает возможность взять кредит на квартиру в новостройке без страхования жизни и здоровья. Как уточняют в банке, льготные условия будут действовать в течение первого года после заключения ипотечной сделки и не повлекут за собой повышения ставки, а по окончании указанного срока клиенты продолжат обслуживать кредит по стандартным условиям ВТБ.

СберБанк снизил ставку по рефинансированию ипотеки на 0,2 процентного пункта при одновременной выдаче дополнительной суммы на погашение иных кредитов и личные цели. Ставка рефинансирования составляет от 8,2%, уточняется в сообщении «Сбера». В банке напоминают, что вместе с ипотечным кредитом там можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков в объеме до 1,5 млн рублей, а также получить до 1 млн рублей на любые цели.